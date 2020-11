KOMENTÁŘ: Americké volby: vítězství dobra nad zlem? – Matěj Široký

Americká media vyhlásila za vítěze voleb demokratického kandidáta Joea Bidena. Donald Trump slibuje právní bitvu a to, že se nikdy nevzdá. Úplně jasno by snad mělo být 14. prosince během hlasování jednotlivých volitelů amerických států. Zdá se nepravděpodobné, že by mohl nastat nějaký zásadní zvrat. Zamysleme se ale, co nám americké volby ukázaly?