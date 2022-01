GLOSA: Shit happens – Zdeněk Porybný

V případě Jana Farského platí, bohužel pro něho, jenom ten smrad. Ke ztrátě důvěryhodnosti, kvůli které byl bez cirátů dostrkán svými parťáky do propasti zapomnění, totiž směřoval neomylně a neodvratně.

Vyčítá se mu, že podvedl své voliče i koaliční partnery, když při předvolební kampani zamlčel, že vzápětí po volbách odletí na osm měsíců do USA. Ale co potom jeho hnutí, které kulišácky podrazilo nohy pirátským spojencům tak, že jim z 22 poslanců zbyli jen čtyři? No právě.