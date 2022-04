GLOSA: Černochová se brání: Můžou za to novináři

Jenže, co je na tom titulku špatně? Vždyť je to přesně to, co ve své odpovědi řekla! Ale Černochová tlačí na pilu dál: „Tedy pro pořádek. Téma americké základny je v tuto chvíli umělé téma. Nejsem tak naivní, abych do médií mluvila o něčem, o co americká strana neprojevila zájem, o plánu, který neprodiskutovala vláda, natož parlament.“