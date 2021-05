KOMENTÁŘ: Dvojí zásah - Josef Koukal

Pikantní je, že údajné sexuální predátorství, jež médiím popsaly ženy, které se měly stát jeho terčem, nápadně připomíná kauzy, které v USA odstartovaly hnutí MeToo. Tedy kampaň, kterou Feri před čtyřmi lety veřejně podpořil. V této souvislosti je pozoruhodná už i jeho omluva ženám, k nimž se, jak přiznává, zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Ostatně některé jeho dřívější výroky (Každá holka je buď nymfa, blogerka, umělkyně nebo jiná než ostatní. Respektive aspoň to o sobě říká.) zavánějí chlapátorstvím.

Koaliční flotila Spolu utrpěla dvojí zásah. Vedle samotného skandálu, který do podzimu zapadne mezi řadu dalších, přišla o jednoho z nejvýraznějších kandidátů, na němž stavěla svou kampaň zaměřenou na mladé voliče. V minulých volbách, kdy TOP 09 do poslední chvíle dělily desetiny procenta od dosažení pětiprocentního kvora, to byla Praha, která jí účast ve Sněmovně zachránila a kde byl Feri zvolen z posledního místa kandidátky.