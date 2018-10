Václav Klaus ml.

Definice „lepšolidí“ je složitá. Sami sebe považují za vzdělané, i když realita často není tak růžová. Oni naopak lidi jiných názorů nepovažují za lidi jiných názorů, ale za nevzdělance, hlupáky, burany, měšťáky, konzervativní fosilie minulého století, kteří by už neměli v 21. století tady zaclánět, nácky a bolševiky, sluhy kapitálu neekologických firem a zejména za tohle všechno dohromady.

Lepšolidi se taky neustále snaží lézt do života jiných lidí a dělat nějaké kampaně, převychovávací a čím dál víc agresivní. Lepšolidi vědí, že v Praze místo magistrály by mělo být stromořadí a promenáda pro kachňátka. Proti ostatním lidem je vhodné použít petice, kolektivní donucovací prostředky, a když to nepůjde po dobrém – někdo se nepodrobí, bude muset být od společnosti izolován.

Za minulý týden jsem zaznamenal dva highlighty. Když jste lepší člověk, tak děláte kampaň, aby Michal David nedostal státní vyznamenání (nikoli za hrdinství, za písničky). Sice tak 90 % lepšolidí někdy v opilosti tančilo na mejdanu na „Já chci žít nonstop“ nebo drželo svoji holku za ruku při „Každý mi tě lásko závidí“, kdežto 0 % lepšolidí demonstrovalo v roce 1985 před koncertem, že „kapelník Janeček se chodí kámošit na ÚV KSČ“. Ale teď už se to smí po třiceti letech, tak je morální povinností lepšolidí na to upozornit.

Helejte, já jsem (a vždy byl) příznivcem hard & heavy, neměl jsem nikdy žádnou Davidovu desku, nebyl nikdy na žádném jeho koncertě. Ale nejsem „lepší člověk“ – tak nebudu cpát lidem, co se jim má líbit nebo nelíbit. A upřímně – spousta lepšolidních umělců produkuje ještě tak stokrát stupidnější a horší muziku a nemají jedinej hit. Nechte ho bejt.

Agresivita roste. Skupina feministek (lepšolidi mj. líp chápou tyhle gender otázky) podala trestní oznámení na kněze Piťhu za jeho kázání. Petr Piťha patří ke konzervativnějším duchovním a varuje před přijetím Istanbulské úmluvy a s ní spojené ofenzívě politických homosexuálů, nikoli normálních homosexuálů (ty legislativa moc nezajímá, mají např. takřka nulový zájem o registrovaná partnerství, která jim političtí homosexuálové za velkých hysterií vydobyli).

Stejně jako nejsem fanoušek diskotékové hudby, nejsem ani organizovaný věřící. Nebudu proto hodnotit kvalitu kázání a jeho soulad s knihou knih a božím řádem. Jen bych jako občan rád trval na tom, že kněží mají právo v kostele kázat. A že mají právo kázat odlišně od převládajícího hlasu velkých médií, elit a lepšolidí.

Napsal jsem na Facebook: „Jak daleko jsou od těch, kteří mučili faráře Toufara? Blíž, než si myslíte.“ Tak tu analogii vysvětlím. Obě pomatené a totalitní ideologie – marxistická i nový kulturní marxismus – jsou naprosto rozhořčeny z toho, když kněz v kostele přednáší něco jiného, než ony hlásají. Obě by ho za to rády poslaly do vězení, aby už takto na občany nepůsobil a byl potrestán. Zde zaplaťpánbůh analogie zatím končí – i když vůle by tu byla. Nechte ho být.

Když chcete být doopravdy lepší člověk třeba v hudbě – vychovejte tak svoje děti. Vezměte je do Rudolfina – Česká filharmonie teď pod vedením Semjona Byčkova neuvěřitelně šlape. (Klaus logicky chválí Rusáka, napíše řada lepšolidí na sociální sítě, je to ruskej šváb.)

Naučte je lásce k přírodě a k horám, ke sportu. Mějte velkou knihovnu s katolickými i nekatolickými autory, ať si pak dokážou sami přebrat, co je už přehnané a kde je zas tradice a odkaz našich předků.

Učte je, že lidé jsou stádo, šílenství propadají ve stádech a k rozumu přicházejí jen pozvolna, jeden po druhém. Ať si dají proto vždy pozor, než se k nějaké kolektivní akci se vší vášní přidají. A vůbec že ty společné odsuzující akce málokdy bývají neseny ušlechtilými myšlenkami.

Naučte je nechat žít ostatní lidi po svém, dokud nezasahují do vašich práv a vlastnictví.

Naučte je, že lidská svoboda není nějaký prostředek k dosahování jiných společenských cílů – je to nejvyšší společenský cíl sám.

Naučte je nebát se být sám proti davu.

Ať je nás víc, až půjde do tuhého!!!