Zlatokopové soutěžili potřicáté na Otavě, romantické rýžování láká i děti

„Lákavé je, že se lidé dostanou do přírody s kamarády. Je to romantika, protože některé akce jsou v místech, kde byla v minulosti zlatá horečka, takže návrat do minulosti. Pak možnost, že najdete něco zajímavého, protože kromě zlata se dají najít těžké minerály, granáty, safíry. Je to dobrodružství,“ řekl předseda Českého klubu zlatokopů Vilém Jansa.