Zhrzená exmanželka měla ukrást bývalému muži lidské mozky a těla z jeho skladů

Víra, že by se to mohlo v budoucnu změnit, je však silná u řady lidí a pro mnoho společností to znamená výnosný obchod. Jde totiž o poměrně nákladnou záležitost. V případě firmy KrioRus klient za zmrazení mozku zaplatí 15 tisíc dolarů (zhruba 322 tisíc korun) a za kryoprezervaci celého těla pak 36 tisíc dolarů (820 tisíc korun). Vedle toho firma nabízí zamražení zvířecích mazlíčků.