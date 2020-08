Ženě tekla krev z nosu. Lékaři z něj vytáhli patnácticentimetrovou pijavici

Ten, na koho se někdy v životě přisála pijavice, ví, že se jedná sice o nezvyklý, nicméně nijak příjemný zážitek. Cizopasný tvor saje krev a je obtížné ho z těla sundat. O to děsivější je představa, že se parazit usídli člověku v nosu. A přesně to se stalo Vietnamce z provincie Nghe An.