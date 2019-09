Žena v 81 letech surfuje na vlnách mezi řeckými ostrovy

Kdo má zkušenosti s windsurfingem, ví, že uplout na surfu 18 námořních mil (přes 33 kilometrů) není nic jednoduchého. 81leté Gerolymatosové se to podařilo, trvalo jí to šest hodin a svým počínám se zapsala do knihy rekordů.

Důchodkyně z řecké Kefalonie začala se surfováním na dovolené na Kanárských ostrovech v roce 1981, když jí bylo 43 let.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ !!! Είμαι πολύ χαρούμενη που έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα! Σας ευχαριστώ όλους. Posted by Anastasia Windsurfer on Sunday, August 25, 2019

„Byla jsem na dovolené, když jsem viděla mladého muže, jak surfuje po Atlantiku. Od té chvíle jsem se do tohoto sportu zamilovala,“ vzpomíná dnes šedovlasá babička tří vnoučat.

Začátky nebyly jednoduché

„Šla jsem pak hned do půjčovny surfů. Když jsem řekla, že to chci taky zkusit, smáli se a moc mi nevěřili, že bych to dokázala. Nakonec mě však nechali jít do vody,“ vzpomíná nejstarší surfařka světa na své začátky.

Měla potíže se vůbec se surfem otočit a manipulovat s ním, ale nevzdala se a o několik let později si koupila vlastní prkno. „I v obchodě se na mě dívali zvláštně, ale to už jsem věděla co a jak a hned jsem s tím vyrazila do vody,“ popisuje vitální Gerolymatosová. Od té doby už surfovala v řeckých i dalších mořích.

Jde si za svým snem

Mladým lidem chce vyslat svým počínáním zprávu, aby se nikdy nevzdali svých snů. Ona sama se přestěhovala z rodného Řecka, kde ovšem stále tráví většinu letní sezóny, do švýcarského Curychu. Má dvě děti a pracovala v restauraci jako kuchařka.

Anastasia fandí i dalším sportům, ke svým 70. narozeninám dostala let kluzákem. Ráda se také projede na kánoi. Ale její hlavní vášní je windsurfing.

Poslední tři měsíce strávila plánováním své dlouhé surfové cesty. Jejím snem je vybudovat sklad surfařského vybavení na její oblíbené pláži na Kefalonii.