Žena na účtu objevila stovky milionů

„Trochu jsem doufala, že nám skutečně někdo daroval takové peníze,” řekla později Baloonová. Když však zavolala do své banky, přišlo se na to, že miliony se na účtu objevily skutečně omylem, za což se banka omluvila a peníze z účtu stáhla, informoval server Fox News.

I tak si žena stihla vysnít, co všechno by si za pohádkovou sumu pořídila. „Nejdřív bych určitě odevzdala desátek, neváhala bych ani podpořit charitu. Pak bych moc ráda investovala do nemovitostí,” zasnila se dočasná milionářka.