Zemřel kontroverzní dánský pastor, který nevěřil v boha

Grosböll zemřel v neděli poté, co trpěl rakovinou, řekla AP jeho dcera Mette Kathrine Grosböllová. „Byl to skvělý muž. Tak bychom si ho měli pamatovat," dodala.

Grosbölla zbavila vláda na žádost biskupky ze severodánského Helsingöru Lise-Lotte Rebelové úřadu poté, co farář z městečka Taarbäk v květnu roku 2003 v novinovém rozhovoru ke své knize řekl: „Žádný nebeský bůh neexistuje, neexistuje ani věčný život, není žádné zmrtvýchvstání."

V roce 2005 se Grosböll mohl vrátit do své diecéze a zůstal v ní až do odchodu do důchodu v roce 2008, uvedl list Kristeligt Dagblad. V roce 2018 se označil za "křesťanského ateistu".