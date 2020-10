Zástupce šerifa vymítal ďábla ze syna. Dceři řekl, ať zastřelí kohokoliv, kdo vejde do bytu

Těžko uvěřitelný případ se odehrál minulý čtvrtek na Floridě. Sedmatřicetiletý zástupce šerifa okresu Orange County Christopher Dougherty se rozhodl praktikovat exorcismus na svém malém synovi, když si vzal do hlavy, že jsou v domě démoni. Dceři dal do ruky pušku a instruoval jí, ať zastřelí kohokoliv, kdo do domu vejde.