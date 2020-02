Zaměstnání snů. Hledá se průvodce místy, kde dospívaly popové ikony

Na první adrese žil Paul McCartney od svých 13 do 22 let a bylo zde napsáno přes sto písní slavné liverpoolské kapely. Na té druhé vyrůstal John Lennon, který v domě své tety Mimi postaveném ve 30. letech 20. století žil od pěti do dvaadvaceti let. Podle McCartneyho i zde byla napsána minimálně jedna píseň, jedná se o skladbu I’ll Get You.