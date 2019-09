Zachráněná mláďata ježků našla nový domov v Prokopském údolí

Ježčí mláďata mohla mít krátký osud nebýt všímavých lidí. Ti sirotky odvezli do Záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy, kde se o ně dnem i nocí starali pracovníci. Ve čtvrtek je společně vypustili zpět do přírody, do Prokopského údolí.