Z lovce kořistí. Orel skončil omotaný chapadly chobotnice

Neobvyklý souboj dvou dravců spatřili rybáři v pondělí u severozápadních břehů ostrova Vancouver Island. Orel se pokusil sebrat do pařátů rudě zbarvenou chobotnici velkou, ta ho však stačila obmotat chapadly a snažila se ho stáhnout pod hladinu.

Zřejmě by souboj vyhrála, kdyby vysílenému ptákovi nepřispěchali na pomoc právě rybáři. „Nebyli jsme si jistí, zda bychom měli zasahovat. Koneckonců je to příroda, kde přežijí ti nejsilnější. Bylo to ale příliš skličující vidět, jak se orel topí,“ uvedl pro CNN John Ilett, autor nahrávky.