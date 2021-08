Vjel, kam neměl. Plně naložený náklaďák v Chile zůstal uvězněn uprostřed mostu

Podle zpráv z místa, kde se incident odehrál, si řidič nákladního auta zřejmě spletl most s jiným, který se nachází opodál a jenž snese daleko větší váhu.



„Nákladní vůz vjel na most velmi brzy ráno, okolo jedné hodiny ranní, pravděpodobně omylem. Kousek dál je totiž silnější most. On vjel ale na tento a způsobil škodu, kterou vidíme,” řekl agentuře AP Ricardo Herrera, zástupce regionální rady v Araucanía.