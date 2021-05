Visutý most se v bouří děsivě rozhoupal přímo před autem

Přejet jednoduchý visutý most v provincii Kuej-čou musí být pro ty, co se bojí výšek, i za normálních podmínek adrenalinová záležitost. V bouři se to ukázalo jako zhola nemožné, jak dokládají kamerové záznamy z auta, které se před mostem toto pondělí ocitlo.