Vedro je nezastavilo. Běžkaři oblékli zimní oblečení a vyrazili v Jablonci závodit

Organizátoři recese naměřili před startem závodu 31 stupňů ve stínu. „Letos jsou podmínky naprosto ideální,“ okomentovala to Ivana Hancvenclová, emeritní prezidentka závodu.

Právě zkazky o tom, co se dělo na trati, patří vedle samotných výkonů k nejzajímavější sféře závodu. I letos závodníci čelili sněhové vánici, jiní málem zmrzli, dalším se lepil na lyže čerstvý firn a do cíle dojeli i ti, kteří potkali lední medvědy.

Nejrychlejším závodníkem byl v sobotu Petr Šimůnek. Zhruba tříkilometrovou trasu kolem jablonecké přehrady zvládl za 17 minut a 35 vteřin. „Cestou jsem si dal jednu pitnou přestávku. Měl jsem ale jen vodu, pivo by mě zabilo. To si dám až teď,“ řekl v cíli. Přípravu na závod měl prý jednoduchou. „Vytáhl jsem lyže po loňsku, byly ještě dobře připravený. Říkal jsem si, že to tak nechám. Vloni jsem byl druhý, předloni první, takže forma v nich je,“ popisoval Šimůnek přípravu.