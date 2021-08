Vědci dali za pravdu Inuitům. Lední medvědi umí používat nástroje

Příběhy o tom, jak lední medvěd popadá svými tlapami kus ledu a vrhá jej na nic netušícího mrože, kterému tím rozdrtí lebku, si obyvatelé těch nejsevernějších oblastí vypráví už minimálně 200 let. Podobné výjevy jsou dokonce zaznamenány i v inuitském umění.

„Spoustu let jsem spolupracoval s řadou zkušených inuitských lovců a jedna věc, kterou si brzy uvědomíte, je, že pokud vám zkušený lovec řekne, že něco viděl, můžete to docela jistě považovat za skutečnost,“ sdělil v rozhovoru pro CBC Radio One Ian Stirling, odborník na lední medvědy působící na Albertské univerzitě.