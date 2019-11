Váží 260 kilogramů, přesto je Mexičan za hrdinu

Poprvé snímky obézního Mexičana obletěly svět v roce 2016, když byl transportován ze svého domu ve městě Aguascalientes do více než 160 kilometrů vzdálené nemocnice v Guadalajaře. Doktoři předpokládali, že váží kolem 450 kilogramů, v nemocnici však zjistili, že je ještě o 145 kilogramů těžší.

Franco dodal, že je stále více a více soběstačný. Poté, co roky strávil upoutaný na lůžko, je to pro něj fantastický pocit. Kdysi talentovaný kytarista měl sklony k obezitě vždycky. Ovšem dramatický nárůst váhy zažil až poté, co byl po těžké dopravní nehodě upoután přes rok na lůžko.