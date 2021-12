V pražské zoo uhynulo mládě ježury. Bylo první, které se zde vylíhlo

V zoologické zahradě v Praze uhynulo mládě ježury australské, které tam přišlo na svět v dubnu. Bylo to první mládě ježury, které se v pražské zoo vylíhlo. Zvíře uhynulo na začátku listopadu, do té doby dobře prospívalo. Podle laboratorních vyšetření způsobila smrt mláděte infekce. Zoo to v neděli oznámila na svém webu.