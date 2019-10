V plzeňském obchodě chytali lelky

„Jak se tam ocitl, je tak trochu záhada,“ konstatoval Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. „Podle poranění levého křídla, otřesu mozku od nárazu a celkové apatie bych hádal, že ho někdo dovezl autem nebo se tam možná dostal se zbožím,“ usoudil Makoň, podle něhož je to pravděpodobnější než verze, že se zranil při průletu nad městem.

„Případy ptáků zachycených na plachtě nákladního vozu, přední masce osobního automobilu či na sběrači lokomotivy nejsou nic výjimečného. Tímto způsobem už do města přicestoval třeba sýc rousný, puštík nebo kalous. A dokonce i racek tříprstý, kterého dovezl kamion do Horní Břízy na Plzeňsku až z 800 kilometrů vzdálené německé Rujány,“ připomněl Makoň.

Lelek lesní se jinak v Plzni objevuje jen ojediněle. „Když už, tak jde většinou o ptáky na tahu, kteří tudy pouze prolétají,“ sdělil Makoň. „U nás je skutečně velice vzácný, navíc je to specialista na noční hmyz, zejména můry, loví za soumraku nebo v noci. V minulosti několikrát hnízdil u kaolinových lomů na severním Plzeňsku,“ poznamenal Makoň, podle něhož se za 26 let práce stanice ocitl lelek v její péči jen asi šestkrát, většinou po nárazu do skla.