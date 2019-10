V Kalifornii se převrátil jeřáb a zničil dva domy

Jediným zraněným byl pastor Carl Kromminga. S nadsázkou by se dalo říct, že při něm stáli všichni svatí. Vyvázl totiž pouze s lehkými zraněními, má několik stehů na hlavě. Když jeřáb padal, stál přitom na verandě svého domu. „Doplňovali jsme zrovna generátory, pak jsme slyšeli hlasitou ránu a bylo to, jako kdyby mě někdo praštil baseballovou pálkou po hlavě,“ uvedl pro místní pobočku televize ABC pastor Kromminga.

„Netuším, jestli to byla část sloupu nebo část jeřábu, co mě srazilo. Jediné, co jsem viděl, bylo, jak jde střecha nad verandou k zemi a těsně mě míjí,“ popsal pastor dramatické okamžiky. Muž byl převezen do nemocnice, kde strávil noc na pozorování.