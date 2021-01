V Dánsku vysílají dětský pořad o muži s gigantickým penisem

Dánský animovaný pořad určený pro děti ve věku od čtyř do osmi let, který pojednává o jistém Johnu Dillermandovi, v této skandinávské zemi pořádně rozvířil vody. Dillermand je totiž postavička s údajně největším penisem na světě. To pochopitelně nezůstalo bez odezvy.