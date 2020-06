Úprk o holý život. Jeřábník si zachránil krk v poslední vteřině

Záběry pádu desetitunového přístavního jeřábu, které zveřejnila agentura Newsflare, jsou samy o sobě dostatečně dramatické. Malá tečka, které by si člověk pozorující video ani nemusel všimnout, však vypráví příběh mnohem dramatičtější. Jde o operátora jeřábu, který se snažil ze všech sil z kolosu, který se co nevidět překlopí do moře, dostat.