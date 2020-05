Uprchlého tygra chytil do lasa muž v kovbojském klobouku

Mexický Federální úřad pro ochranu přírody (Profepa) zabavil dva tygry indickému majiteli poté, co se na internet dostalo video pocházející ze 14. května. Je na něm tygr spěšně si vykračující podél plotu a muži, kteří se ho snaží zastavit.

To se nakonec podaří, když je tygrovi odříznuta cesta a muž v bílém kovbojském klobouku ho chytí do lasa. Není jasné, zda je to majitel tygra či jde o jednoho z kolemjdoucích.