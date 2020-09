Unikátní podvodní záběry: orlovec v rychlosti 65 km/h ulovil pstruha

Jedinečný videozáznam se podařilo natočit fotografovi a kameramanovi specializujícímu se na záběry divoké přírody Andymu Howardovi. Čekal na ně čtyři dny, ale stálo to za to. Na snímku pořízeném pod vodou je detailně vidět, jak orlovec říční v rychlosti téměř 65 kilometrů v hodině vletí do rybníku a uloví pstruha. Záznam zveřejnila agentura Reuters.