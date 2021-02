Únik plynu prozradil medvědí rodinku spící pod domem

Na šelmu narazili technici, kteří minulou sobotu dorazili poté, co majitel nahlásil únik plynu. Když se vypravili do prostoru pod domem, první, na co narazili, bylo „macaté pozadí obrovského chrápajícího medvěda“. Pokračovat v opravě by se rovnalo sebevraždě, a tak technici pochopitelně zavolali úřady.