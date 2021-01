Umělci ve výlohách pražských barů předvádějí akrobacii, tanec i zpěv

„Kultura a zavřené obchody, obchody a zavřená kultura. Je nás hodně. Jsme v dost podobné situaci. Ale rozhodli jsme se, že spojíme síly, že to nevzdáme, i když k tomu spousta z nás nemá daleko. Chceme se navzájem podpořit. Chceme společně ukázat, že potřebujeme pomoc,“ řekl principál souboru Cirk La Putyka Rosťa Novák.

V plánu je pokračování Oživených výloh i v dalších týdnech. „Dáváme si cíle nejen lidi bavit, ale budeme v dalších týdnech ve vitrínách reagovat na současnou situaci, na věci, které se nás týkají, ať už je to očkování, systém PES... ta informovanost je důležitá. Myslím, že by to kultura měla dělat mnohem aktivněji,“ prozradil Novinkám Novák.