Ukradené knihy za 84 milionů se našly pod podlahou

Během tří a půl roku se policistům podařilo zjistit, že dva zloději byli součástí organizované skupiny, které se povedlo knihy dostat do Rumunska. Během října bylo zatčeno 12 osob a britští vyšetřovatelé odjeli ukradené cennosti vyzvednout.

„Po třech a půl roce má konečně tenhle hrozný příběh šťastný konec,“ uvedl jeden z majitelů knih Ital Alessandro Riquier. „Odjížděl jsem do Bukurešti plný naděje, ale taky obav o poškozené knihy. Bylo to skvělé vzít své knihy zase do rukou,“ dodal. Jeho obavy se však částečně naplnily.