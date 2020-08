Třicetikilová krajta vyděsila ve škole žáky i učitele

Plaz se snažil schovat ve škole poté, co na střeše zabil několik ptáků. „Had byl tak velký, že by mohl zabít kteréhokoliv ze studentů, kdyby slezl dolů,“ prohlásil učitel Chatchai Suwan, který okamžitě přivolal na pomoc odborníky.

Plaza umístili do pytle a později ho vypustili zpět do přírody. „Ulevilo se mi, když ho odnesli pryč. Je to poprvé, co jsme měli v budově takto velkého hada,“ dodal Suwan.