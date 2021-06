Téměř nesmrtelné želvušky vystřelení z kanónu nepřežijí

Želvušky však takových rychlostí v pokusu nedosahovaly, nebylo to ani potřeba. Vědci je zmrazením uvedli do anabiózy (stav, ve kterém se zastavují veškeré metabolické pochody) a následně je vystřelovali dělem rychlostmi od 550 do 1000 metrů za sekundu do pytlů s pískem. Náraz v rychlosti vyšší než 825 metrů za sekundu už nepřežila jediná z želvušek.