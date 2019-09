Tele se narodilo s pátou nohou na hlavě

Osmatřicetiletý Alexander okamžitě z aukce poslal fotky telete své snoubence, která jeho nápad okamžitě odsouhlasila. „Nikdo na ní nepřihazoval a její matka tam nebyla, takže by určitě nepřežila,“ uvedla Alexanderova snoubenka Maghin Davisová. Mladý pár zakoupil tele a byl dokonce schopen sehnat jeho matku, kterou koupil rovněž.

Obě zvířata teď spokojeně žijí na farmě poblíž louisianského městečka Hathaway. Noha, které vyrostla teleti z hlavy by mohla být chirurgicky odstraněna, to ale zatím mladí farmáři neplánují. „Chceme pro Elsie to nejlepší. Možná necháme nohu odstranit, ale zákrok není bez rizika. Roste jí z hlavy, proto je tu nebezpečí infekce,“ uvedla Davisová.