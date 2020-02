Těhotná ředitelka katolické školy dostala výpověď, protože si nesehnala manžela

Michelle Gabrielová sama katolickou školu Maryknoll v Honolulu vystudovala, posledních šestnáct let ji vedla jako ředitelka. Minulý rok se rozhodla pro umělé těhotenství, což zřizovatelům školy oznámila, když byla ve čtvrtém měsíci.

Těhotenství ředitelky, která je svobodná, bylo trnem v oku jak vedení školy, tak rodičům studentů, informovali server Hawaii News Now protestující. „Tohle není škola, ve které jsme vyrůstali. Maryknoll je o lásce, rodině a komunitě, takže když se to tohle stalo jednomu z nás, je to srdcervoucí, postěžoval si jeden z protestujících Jeremy Irvine.