Teď nás vidíte, demonstrovali nazí cyklisté za bezpečnost v Mexico City

Celou akci uspořádala organizace Světová jízda nahých cyklistů (WNBR). „Snažíme se zvýšit povědomí o křehkosti lidského těla. Když na to řidiči zapomenou, co jsme my ve srovnání s 500 kilogramy nebo jednou tunou při rychlosti 20 kilometrů v hodině? Bez ohledu na to, kolik bezpečnostního vybavení máte, je to pro cyklistu fatální,“ uvedl člen spolku Fabian Conejo.