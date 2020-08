Symbióza pagody a pistácie je v ohrožení

Ťien-te je starodávné město nacházející se v provincii Če-ťiang v jižní Číně. Mezi pamětihodnostmi, které stojí ve městě za vidění, je i pagoda Nan-feng, 600 let stará budova, jejíž současná podoba vychází z přestavby za doby vlády dynastie Ming. Kromě stáří, kterým se může věž honosit, je na ní zvláštní i to, že jí už minimálně přes sto let prorůstá strom. Ten by však měl být z budovy nyní odstraněn.