Studenti v Alabamě pořádají soutěžní covid party. Kdo se první nakazí, bere bank

Studenti, kteří byli v uplynulých týdnech pozitivně testováni na koronavirus, se účastnili různých party, jejichž hlavním účelem byla soutěž účastníků o to, kdo se nakazí jako první. Vyplývá to z nahrávky zasedání městské rady v Tuscaloose, kterou ve středu zveřejnila televize ABC.

„Vloží peníze do banku a snaží se dostat covid. Kdo ho dostane první, vyhrává peníze. Nedává to smysl, záměrně se snaží nakazit,“ uvedla radní Sonya McKinstryová. Její informace potvrdil i šéf tuscalooských hasičů a záchranářů Randy Smith.

„Ze začátku jsme si mysleli, že jsou to jenom fámy. Pak jsme to ale prozkoumali: nejen, že nám to potvrdili doktoři, ale i státní úřady potvrdily, že mají stejné informace,“ uvedl Smith.