Starý tučňák s artritidou dostal pořádné papuče

Enrique je velmi starý tučňák. Do zoologické zahrady se dostal v roce 2016 a ošetřovatelé odhadují jeho staří na třicet let. Tučňák skalní se přitom v přirozeném prostředí dožívá pouze let deseti. Není tedy divu, že přestárlého tučňáka začala v posledním roce těžce trápit artritida, kvůli které se velmi pomalu pohyboval a každý kontakt s tvrdým terénem bolel.