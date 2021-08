Srbský poustevník žije v jeskyni s dvousetkilovou bachyní

Petrović byl přehlcen konzumní společností, a tak se navrátil zpátky ke kořenům a k jednoduchému způsobu života. Polovinu roku tráví v jeskyni, polovinu v domečku na stromě – v obou případech daleko od civilizace v jihovýchodní části Srbska v okolí měst Pirot a Knjaževac. „Už jsem se do toho světa nehodil a tahle svoboda se za peníze koupit nedá. Neplatím účty za elektřinu, vodu... A mám kolem sebe ty nejcennější věci, které mi příroda poskytuje,” řekl již dříve v rozhovoru pro Anatolia News Agency.

Bachyně jménem Mara do jeho jeskyně zavítala zhruba před šesti lety jako malé selátko, aby se skryla přes psy či lovci, kteří s největší pravděpodobností zabili její matku. Petrović se jí ujal a vychoval ji jako domácího mazlíčka. „Podívejte, jak Mara vyrostla. Pije dva litry mléka denně, takže kvůli ní chovám kozy. Je zcela ochočená,” pochlubil se srbským médiím. Když ji spatřil poprvé, měla devět kilogramů, nyní váží přes dva metráky. S ostatními zvířaty má podle Petroviće občasné rozepře, poustevník ale ví, jak případné problémy co nejrychleji zažehnat.

Petrović je v okolí pro svůj neobvyklý způsob života známý a všichni obyvatelé nejbližších vesnic ho respektují. Někteří ho navštěvují, zásobují ho jídlem i krmivem pro zvířata. Respekt si vydobyl mimo jiné tím, že před přesunem do ústraní věnoval všechny své peníze místní komunitě na výstavbu tří mostů.



Agentura AFP informovala, že Petrović se před časem dozvěděl o koronavirové pandemii a navzdory své izolaci před okolním světem se nechal očkovat. „Virus si nevybírá. Dostane se i sem, do mé jeskyně. Apeluji na všechny občany, aby udělali to samé,” sdělil agentuře.