Spletli jsme se. Konec světa nastane tento týden, napsal vědec a zmizel ze sociálních sítí

„Za 268 let, co se používá gregoriánský kalendář (1752–2020), se každý rok vytratilo 11 dní,“ vysvětloval vědec svou teorii, jak popisuje The Sun. Celkem to podle něj mělo vycházet na 2948 dní. Pokud se tento počet vydělí 365 dny, vyjde najevo, že se původní výpočet sekl o osm let, vyšperkoval Tagaloguin svou vratkou teorii.