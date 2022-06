Skupina důchodců letěla na dovolenou. Po dvanácti hodinách přistála na stejném letišti

V Manchesteru, kde jejich letadlo společnosti EasyJet nouzově přistálo kvůli silnému větru, čekali tři a půl hodiny v naději, že následně budou pokračovat do cílové destinace na ostrov Man. Místo toho však dostali informaci, že se tento let kompletně ruší a že letí zpět na londýnské letiště Gatwick, kde jejich cesta započala.

Tam čekali dalších 90 minut na informaci, že jim letecká společnost nezajistí ubytování a že další let na ostrov Man mohou využít až za tři dny. Skupina se tak po dlouhém a vyčerpávajícím cestování rozhodla vrátit do rodného Kentu.

„Měli jsme tam lidi ve věku okolo 80 let, jeden člověk měl dokonce 92 let. Od lockdownu to byla jejich první dovolená. Všichni jsme byli hladoví, unavení, byl to velmi dlouhý den a zcela k ničemu. Bylo naprosto nechutné, jak s námi zacházeli.” svěřila se serveru The Independent Eileen Bookerová, jež výlet organizovala.