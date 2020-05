Skočil na kamion s vínem a začal pít přímo z cisterny

Jenže místo nešťastného řidiče vyběhl z vozu muž oblečený pouze v trenýrkách a roušce, v Kalifornii rovněž povinné. Zamířil rovnou k cisterně a řidič kamionu si uvědomil, že o žádnou nehodu nejde. Opět se tedy rozjel, to už však hbitý muž v trenýrkách stál na žebříku u cisterny.

„Poslouchal jsem to na vysílačce. Poslouchal jsem takhle tisíce a tisíce případů, tenhle je ale rozhodně mezi top deseti,“ uvedl Tom Olsen z policie města Modesto. „Ten člověk byl schopen vypustit víno z tankeru a vlezl si pod kohout způsobem, který lze nejlépe popsat jako dělání andělíčků ve sněhu,“ dodal policista.

Muž, později identifikovaný jako Gabriel Moreno, byl nakonec zatčen. „Dostal přesně to, o co si od začátku koledoval,“ uvedl Olsen. Přepravní společnost uvedla, že přišla o 1000 galonů (3785) litrů vína, což by stačilo na 5000 lahví. O jakou šlo značku, neuvedla.