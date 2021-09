Sibiřský zahradník sklízí jablka velikosti perel

Dříve se Ivanov pokoušel ze svých jablek dělat zavařeniny a mošty, ale přiznává, že to zabere více úsilí, než to přinese radosti. A tak nyní svá jablíčka jí po hrstech, jako kdyby to byly borůvky. „Je to sice spíš okrasná rostlina než ovocný strom, ale křoupe to jako jablko a chutná to jako jablko,“ uzavřel pro agenturu Reuters Ivanov.