Shakespeare byl nepopiratelně bisexuál, odhaluje studie sonetů

„V osmdesátých letech minulého století bylo v módě říkat, že byl Shakespeare gay, ale byl dlouhodobě ženatý a měl děti,” připomíná doktor. Básník si v roce 1582 vzal za ženu o osm let starší Annu Hathawayovou. S ní měl tři děti a manželství trvalo až do Shakespearovy smrti v roce 1616.

Wells a Edmondson se také snaží vyvrátit myšlenku, že by Shakespearovy sonety měly navazující příběh. Naopak byly věnovány více lidem a napsány byly odděleně, jak zdůrazňují autoři knihy All the Sonnets of Shakespeare, která se na pultech knihkupectví objeví 10. září.