Šel hledat ztracenou návnadu, domů si nesl igelitku granátů

Che Williams šel lovit s magnetem do řeky Tame poblíž Sutton Coldfield, což je předměstí anglického Birminghamu. Nečekal, že by se dočkal nějakých velkých úspěchů. Hledal rybářskou návnadu, kterou v řece ztratil. Dvaačtyřicetiletý rybář pomocí magnetu doposud nalezl jen staré nůžky, pár pětipencových mincí a nábojový plášť.

„Když jsem vylovil první granát, říkal jsem si, co to proboha je? Nejdřív jsem si myslel, že se jedná o kliku od dveří, pak jsem začal z vody tahat další,“ svěřil se Williams serveru The Independent.