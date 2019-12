Se samotou se husky nesmířil a způsobil požár v bytě

Naštěstí pro všechny byl byt vybaven kamerovým systémem, který přenášel obraz do mobilního telefonu majitele. Ten tak včas viděl šířící se kouř a okamžitě přivolal hasiče.

Požár, který se nakonec díky rychlé reakci nerozšířil z kuchyně do dalších částí bytu, se podařilo hasičům uhasit. „Ukazujete to na fakt, že mikrovlnná trouba by neměla sloužit jako spižírna,” nabádali v prohlášení hasiči veřejnost.