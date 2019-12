Santové zpacifikovali útočníka s nožem

Minulou sobotu se v New Yorku odehrálo každoroční setkání fanoušků Santy Clause, kterého se účastní stovky lidí. Na popíjení v ulicích v kostýmech Santy nazvané SantaCon vyrazila i skupina mužů, která ve vlaku z Long Islandu narazila kolem šesté hodiny večer na opilého agresora.

Ten dle výpovědi svědků vykřikoval homofobní poznámky a s jedním z cestujících se pustil do rvačky. Agresivní muž vytáhl na svého protivníka nůž a bodl ho do nohy. V to chvíli se na něj sesypalo několik mužů v červených kostýmech s bambulkou.