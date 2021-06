S hrochem v zádech. Turistům bylo v motorovém člunu úzko

Na záběrech pořízených 20. května je vidět, jak se od skupinky hrochů odpojí rozzuřený hroší samec a pustí se do pronásledování skupinky turistů v motorovém člunu. I když by se mohlo zdát, že turisté by měli být v lodi dobře chránění, pro tunu a půl vážící kolos by ani motorový člun neznamenal velkou překážku.