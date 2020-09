S dobrodruhy se převrátil ledovec, z videa mrazí

„Dělám bláznivé věci už třicet let po celém světě. Měl jsem řadu nehod, ale vždy se snažíme udělat správné rozhodnutí ve správný čas, abychom se domů vrátili živí,“ uvedl Horn, který například v roce 2001 obeplul během jednoho roku rovník v bezmotorovém plavidle.

Tentokrát však ke smrti měli oba dobrodruzi opravdu blízko. Jen co se jejich mačky a cepíny zabořily do ledu a jejich loď se vzdálila, aby posádka mohla dobrodruhy natočit, kus ledovce se začal stáčet. Členové posádky začali křičet, dobrodruhům však bylo jasné, co se děje.