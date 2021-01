Ruský farmář zabil holýma rukama vzteklého vlka

Zní to jako jeden z klasických příběhů o téměř nadpřirozených schopnostech sovětských úderníků a rolníků, avšak tenhle se skutečně stal. A to 2. ledna letošního roku v odlehlé vesnici na Sibiři. Usedlost nejmenovaného ruského muže napadl vlk, který mu pokousal dva psy a zaútočil na koně. Farmář si nestihl doběhnout pro pušku a se šelmou se pustil do křížku holýma rukama.